"Katarzynki" mocniejsze pod koszem. To pierwsza Amerykanka w Enerdze Krajowej Grupie Spożywczej Toruń

Wcześniej dołączyła do drużyny rozgrywająca i rzucająca Keishana Washington z Kanady oraz reprezentantka Republiki Demokratycznej Konga, środkowa La Mama Kapinga-Maweja. Amerykańską narodowość w zespole "Katarzynek" będzie natomiast reprezentować Ashia Strong.

To 23-letnia skrzydłowa o wzroście 188 cm, która dopiero zaczyna swoją zawodową karierę. Jest absolwentką cenionej uczelni Syracuse. W swoim ostatnim sezonie w zespole Orange spędzała na parkiecie 21 minut, w tym czasie notowała na koncie 7,5 pkt i blisko 5 zbiórek na mecz. Wcześniej dwa lata grała także w Witchita University i tam Amerykanka dostarczała drużynie 15 pkt i 6 zbiórek.

- Oglądałem nagrania z inną zawodniczką i obok na parkiecie zobaczyłem Asię. Od razu mi się spodobała. To wysoka, silna koszykarka, która może grać na pozycji skrzydłowej i środkowej, a przez kilka minut poradzi sobie i na "trójce". To pozwoli na większą elastyczność rotacji i zastosowanie różnych ustawień w czasie meczów. Asia dobrze czuje się z piłką w rękach, nie boi się rzucać z dystansu, a przy tym jest idealnym wyborem w stosunku do naszych finansowych możliwości - mówi trener Elmedin Omanić.