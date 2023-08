Kibice Twardych Pierników: gdzie są transfery? Prezes Barański obiecuje: - Wkrótce pierwsze nazwiska

Nie jest tajemnicą, że torunianie badali także sprawdzonych graczy. Był temat Maurice'a Watsona (ostatecznie skreślił go trener Srdjan Subotić), był Jahennsa Manigata i wciąż jest Roko Rogicia (choć z każdym dniem mniejsze szanse). W najbliższych dniach powinniśmy poznać pierwszy nabytek Twardych Pierników i będzie to zapewne rozgrywający.

Pieniądze - to słowo klucz w Toruniu. Wiadomo, że nie ma ich w klubowej kasie wiele więcej niż w poprzednim sezonie, choć od początku roku jest nowy sponsor tytularny. - Graliśmy jakiś czas bez sponsora tytularnego, wtedy trudno jest budować zespół. Utrzymanie w lidze też nas kosztowało więcej, niż zakładaliśmy. Prowadzimy kolejne rozmowy ze sponsorami, kilka tematów jest otwartych. Trzeba pamiętać, że to trwa, zwłaszcza w przypadku większych umów. Z Arrivą negocjacje trwały półtora roku - mówi Barański.

Jest blisko prawdy, że w Toruniu na obcokrajowców mają zaplanowane około 120 tys. dolarów za sezon, kwota być może z czasem nieco wzrośnie. To zmusza trenera Suboticia do wielu kompromisów, ale trener znał i zaakceptował te warunki przed podpisaniem kontraktu. - Trzeba pamiętać, że kwotę każdego kontraktu trzeba obudować kosztami mieszkania, przelotów itd. My musimy ostrożnie prowadzić rozmowy. Dla przykładu: jeśli dołożymy 500 dolarów do kontraktu z rozgrywającym, to automatycznie musimy o tyle zmniejszyć pulę na środkowego - wyjaśnia Barański.