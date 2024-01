Kiełbasy powinny powstawać głównie z mięsa - o to walczą przedstawiciele branży mięsnej

Ochrona określeń produktów mięsnych

Uporządkować rynek. Z masłem się udało, z kiełbasą też tak może być

Przypomina, że podobne zamieszanie dotyczyło kiedyś np. masła i serów. - No i udało się te sprawy uporządkować! - dodaje prezes Tomczak. - Teraz surowcem do produkcji masła może być wyłącznie mleko, do serów nie można dodawać np. oleju roślinnego, bo wtedy są to wyroby seropodobne. W branży mięsnej też trzeba to uporządkować. Nie mam nic przeciwko żywności wegeteriańskiej, tylko konsument musie wiedzieć, co kupuje.