Kierowcy zawodowi są przemęczeni i zestresowani. Mogą im pomóc podcasty...

Ponad 6 na 10 kierowców zawodowych cierpi na bóle kręgosłupa, 40 procent ma zaburzenia układu krążenia, a 33 procent problemy z układem pokarmowym. Tak wynika z badań Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Na ich stan zdrowia psychicznego wpływa długa rozłąka z bliskimi, a także trwająca pandemia. Ogromna presja czasu na terminowe dostawy i praca w trudnych warunkach sprawiają, że zawód kierowcy ciężarówki jest jednym z najbardziej stresujących.

Presja czasu wywołuje stres

Grupa INELO i Fundacja Truckers Life z pomocą ekspertów chcą pokazać, w jaki sposób truckerzy mogą walczyć z tymi problemami. Zrobią to poprzez cykl podcastów poświęconych zdrowiu, radzeniu sobie z napięciem i dbaniu o relacje międzyludzkie.Głównymi czynnikami wpływającym na podwyższenie stresu u kierowców zawodowych są presja czasu, setki tysięcy kilometrów w trasie i tygodnie poza domem.Skutkiem tego często pojawia się, a także poczucie samotności i zmęczenie. To wszystko obniża koncentrację i może wpływać na popełnianie błędów. Z jednej strony rośnie ryzyko spowodowania niebezpiecznych sytuacji na drogach, z drugiej łatwiej pomylić się np. przy wypełnieniu dokumentów, czego konsekwencją mogą być kary i dodatkowe koszty.Oprócz tego kierowcy ciężarówek muszą sprostać wymaganiom przełożonych i klientów. Na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za pojazd i ładunek, dotrzymanie terminów dostaw, ale przede wszystkim również za życie innych osób na drodze.

- Zmęczenie i irytacja to jedne z konsekwencji ciągłego stresu, z którymi mierzą się każdego dnia kierowcy zawodowi. Są odpowiedzialni za pojazd, terminowość, a także bezpieczeństwo na drodze. To wszystko w rezultacie może prowadzić do problemów zdrowotnych, z depresją na czele - wyjaśnia Karolina Bakalarska, kierownik marketingu Grupy INELO.

Nowe technologie poprawiają bezpieczeństwo

Podcasty zamiast muzyki

Jak poradzić sobie ze skutkami stresu

Ważne jest, aby uświadamiać kierowców, jak duży obowiązek na nich spoczywa i dbanie o zdrowie powinno być dla nich priorytetem, a korzystanie z pomocy rzeczą naturalną. Firmy pracują nad poprawą jakości pracy i monitorowaniem zdrowia kierowców na odległość. Zmieniające się przepisy, pandemia, problemy z zachowaniem przerw i odpoczynków powodują, że warunki pracy truckerów są nadal bardzo wymagające.Obecnie aż 1/4 przewozów międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej obsługują polskie firmy. Zawodowi kierowcy spędzają w pracy od 192 do nawet 294 dni w roku. Długie i powtarzalne trasy, a także permanentny stres może powodować problemy z koncentracją. Zwiększa to ryzyko nieprzemyślanych manewrów czy daje pokusę szybszej jazdy, by dotrzymać terminów.Aby minimalizować niebezpieczne sytuacje , zadbać o pracowników i przewożony ładunek, przewoźnicy inwestują w nowoczesne systemy telematyczne. Dzięki nowym technologiom firmy transportowe są z w stałym kontakcie z truckerami i mogą monitorować przejazd w czasie rzeczywistym. Dodatkowo za pomocą telematyki w transporcie, kierowcy nie muszą martwić się o wypełnianie papierowych kart drogowych i ewentualne błędy.- Firmy przewozowe, wprowadzają nowe technologie, a sami kierowcy inwestują w takie gadżety jak np. opaski monitorujące stan zdrowia i w razie sytuacji zagrażających życiu, powiadamiają dedykowanego opiekuna. Nowe technologie choć są niezwykle ważne, nie gwarantują 100 proc. bezpieczeństwa – wiele zależy od samego kierowcy i stanu jego zdrowia, dlatego w naszym cyklu podcastów tym tematom poświęcimy najwięcej miejsca –Podcasty zyskują na popularności i coraz częściej są alternatywą dla słuchania muzyki. Według Spotify w 2020 roku Polacy wysłuchali ich o 300 proc. więcej godzin niż w ubiegłym roku. Potencjał podcastów dostrzegają przedsiębiorcy, media, a także organizacje i fundacje.To właśnie tę formę komunikacji wybrały Truckers Life i Grupa INELO. Fundacja jest pierwszą organizacją non-profit, która dba o zawodowych kierowców. Z pomocą podcastów chcą poruszyć istotne tematy dotyczące stanu zdrowia i bezpieczeństwa truckerów. Odcinki są zaplanowane do emisji w maju. Będą poświęcone zdrowemu odżywianiu, tematom stresu i dbaniu o relacje międzyludzkie na odległość. W trakcie audycji prowadzący zdefiniują problemy, z jakimi mierzą się truckerzy i pomogą naprowadzić na rozwiązania. Do każdego odcinka będzie zapraszany gość specjalny, który podzieli się ze słuchaczami wiedzą od strony eksperckiej.- Inelo i Fundacja Truckers Life będą razem działać na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa kierowców zawodowych. Wspólnie planujemy realizację cyklu podcastów skierowanych właśnie do nich. Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki pracy kierowców i wiemy, że za kółkiem dużo czasu poświęcają na słuchanie muzyki oraz radia. Dlatego wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom - naszym celem jest poruszenie ważnych dla kierowców tematów i „podanie" ich w formie, która będzie łatwa w przyswojeniu i odbiorze. Wspólnie stworzymy pierwszy kanał z podcastami dla truckerów – komentuje. - W Stanach Zjednoczonych wśród kierowców zawodowych, którzy właściwie tworzą subkulturę takie kanały są bardzo popularne i wierzymy, że tradycję „słuchowisk" uda nam się także rozpropagować wśród polskich kierowców.Kluczem do pozbycia się stresu oraz innych dolegliwości, które powstały na skutek obciążenia fizycznego i psychicznego, jest zadbanie o zdrowie i ciało. Czynniki zewnętrzne zwiększające niepokój i zdenerwowanie mogą powodować poważne zmiany w mózgu, a złe nawyki żywieniowe negatywnie wpływają na układ pokarmowy.Aby zawodowi kierowcy czuli się pełni sił i energii, mimo trudnych warunków pracy, powinni podejmować kilka prostych czynności, dzięki którym zauważą pozytywne zmiany., w jednym z podcastów Truckers Life, opowie, jak zmienić nawyki żywieniowe i zwiększyć aktywność fizyczną. Trudności, które musiał pokonać i codzienne wyzwania, z którymi wiąże się prowadzenie zdrowego trybu życia będąc jednocześnie niemal ciągle w podróży mają być cenną wskazówką dla kierowców chcących zmienić złe nawyki.Każdy z podcastów będzie poświęcony jednemu z wymienionych zagadnień. Prowadzący program zdiagnozują na czym polega problem i podadzą przykłady z codziennego życia kierowców. Zaproszeni eksperci dadzą praktyczne wskazówki, co zrobić by z dnia na dzień poprawiać jakość życia i stan zdrowia. Doradzą też jak w dość trudnych warunkach, kiedy domem dla truckera jest kabina ciężarówki, zadbać o właściwą dietę.Podcasty będą dostępne w serwisie YouTube (kanał Truckers Life TV) i Spotify. Link do pierwszego podcastu: