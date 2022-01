Kolejna wielka wycinka w Toruniu. Pustka wokół wyremontowanego mostu

Toruń nie ma w ostatnich latach dobrej prasy wśród ekologów. W wielu miejscach w mieście wycinki skutkowały protestami społecznymi, a perspektywa wycinki Pięknego Lasu na Wrzosach zjednoczyła ruchy społeczne na rzecz zieleni. Z tego powodu kolejne wielkie cięcie zostało nerwowo przyjęte przez niektórych mieszkańców.

- Tym razem miasto nie ma z tym nic wspólnego – mówi Tomasz Kozłowski z wydziału środowiska i ekologii Urzędu Miasta w Toruniu. - Część topól musi zostać wyciętych ze względu na strefę bezpieczeństwa mosty. Chodzi o drzewa rosnące 30- metrów od mostu. To jednak nie jest problem, bo takich drzew jest stosunkowo niewiele. Ta duża wycinka związana jest z nakazem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Chodzi o usunięcie klonu jesionolistnego. Przy okazji wycinania klonów, usunięto też za moją zgodą kilka suchych topól, bo pora na cięcia jest akurat odpowiednia (żeby nie niszczyć roślin zielnych).

Nakaz wycinki klonu jesionolistnego obejmuje 200 metrów od mostu z obu stron.

- Klon jest gatunkiem obcym, inwazyjnym. Z urzędu zwalczamy go w rezerwacie Kępa Bazarowa, ale my usuwamy go małymi partiami w głębi rezerwatu, budowlańcom natomiast nakazano wycinkę w jednym czasie.