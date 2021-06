Kolejny kontrakt w Anwilu. Marcin Woroniecki wraca do Włocławka

- Zaczynałem trenować koszykówkę marząc, że kiedyś zostanę graczem Anwilu Włocławek i dziś to się naprawdę dzieje. Mam nadzieje, że po tym sezonie będę mógł powiedzieć, że zrobiłem kolejny krok naprzód - mówi Woroniecki dla serwisu kkwloclawek.pl.

Marcin Woroniecki ma 21 lat, 191 cm i jest rozgrywającym. To wychowanek TKM Poznań, który jednak szybko przeniósł się do Basketu Poznań. W II lidze debiutował w barwach Basketu Suchy Las, a ostatnie dwa sezony spędził w I-ligowym GKS Tychy. W zakończonych rozgrywkach dostarczał swojej drużynie 9,9 pkt i 2,2 asysty.

- Marcin ma świetny charakter do koszykówki. Jest bezczelny, w dobrym tego słowa znaczeniu, nie boi się podejmować decyzji i grać. Prowadziłem go podczas Mistrzostw Europy kadry U20, gdzie zaczynał jako głęboki zmiennik, ale w trakcie turnieju awansował do pierwszej piątki - podkreśla Frasunkiewicz.

Woroniecki dołączył tym samym do Kamila Łączyńskiego, Przemysława Zamojskiego, Kyndalla Dykesa, Ivana Almeidy i Wojciecha Tomaszewskiego. Wkrótce nowymi zawodnikami Anwilu zostaną Maciej Bojanowski (ostatnio Górnik Wałbrzych) i Szymon Szewczyk (GTK Gliwice).