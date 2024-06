Komornik będzie mógł zająć więcej płacy minimalnej? Takie zmiany szykuje teraz rząd [18.06.2024 r.]

Coraz więcej dłużników wykorzystuje swoje minimalne zarobki, żeby nie spłacać zaległości. Jednak to może się zmienić - rząd szykuje zmiany w egzekucji najniższego wynagrodzenia.

Obecnie kwota wolna od zajęcia komorniczego to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia o pracę.

Od lipca 2024 tyle musi zostać na koncie dłużnika

Od 1 lipca tego roku najniższa płaca zostanie zwiększona do 4300 zł brutto miesięcznie, czyli 3261,53 zł netto, czyli na koncie dłużnika zostanie więcej pieniędzy. Od przyszłego miesiąca kwota wolna od zajęcia będzie wynosić 3225 zł. Dodajmy, że zasada zwolnienia od egzekucji komorniczej nie obejmuje minimalnego wynagrodzenia, gdy długi wynikają z niepłacenia alimentów (wówczas komornik ma prawo zająć 60 proc. pensji).

Zwolnieniu nie podlegają również dodatki do wynagrodzenia, takie jak m.in. trzynastka czy świadczenie urlopowe. Płaca minimalna cały czas rośnie, w lipcu zostanie podniesiona z obecnych 4242 zł do 4300 zł brutto miesięcznie, a od 2025 roku to ma być 4626 zł brutto (wzrost o 326 zł brutto w porównaniu do lipca 2024), co 13 czerwca zaproponował rząd.

Kombinują, żeby nie płacić. "Patologia!"

Nie jest tajemnicą, że wielu dłużników wykorzystuje swoje minimalne zarobki, żeby nie płacić zobowiązań i zdarzają się nawet patologiczne przypadki, że w pracy na piśmie mają, że dostają najniższe wynagrodzenie, a nadwyżkę otrzymują do ręki w szarej strefie.

Takie są realia, na które od dawna zwraca uwagę m.in. Robert Damski, komornik przy Sądzie Rejonowym w Lipnie, sugerując zmiany, by dłużników zmusić do odpowiedzialności za swoje czyny: - Obecne przepisy umożliwiają im kombinowanie, a ktoś komu są winni pieniądze czekają na nie bezskutecznie. Aktualny stan to patologia i trzeba ją zmienić. Krajowa Rada Komornicza podaje, że spada skuteczność e egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

I tak: w 2020 r. 21,44 proc. należności pochodziło z wynagrodzenia za pracę,

w 2021 roku - 19,58 proc.,

w 2022 roku - 18,89 proc. Jak podaje portal prawo.pl, zarówno KRK, jak i samorządy postulują zmianę prawa. Samorządowcy proponują, aby umożliwić prowadzenie egzekucji sądowej oraz administracyjnej należności innych niż alimentacyjne z minimalnego wynagrodzenia za pracę na analogicznych zasadach, jak obowiązujące w odniesieniu do świadczeń emerytalno- rentowych, tj. w wysokości 25 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nowe przepisy - skuteczna egzekucja

Problem dostrzega też Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak dalej czytamy na prawo.pl, w odpowiedzi na interpelację posłanki Małgorzaty Janyski ministerstwo wskazuje, że pomysł samorządowców wart jest rozważenia. Wprowadzenie wskazanej zmiany niewątpliwie mogłoby zwiększyć skuteczność dochodzenia należności pieniężnych, uniemożliwiając lub znacznie utrudniając uchylanie się przez dłużników od realizacji obowiązku stwierdzonego tytułem wykonawczym. Zaś stały wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które stanowi podstawę określenia wysokości kwoty wolnej od zajęcia podlegającej ochronie, z roku na rok utrudnia dochodzenie wierzytelności, prowadząc de facto do zakłócenia realizacji zrównoważonego poziomu ochrony dłużnika i wierzyciela na niekorzyść tego ostatniego.

Według resortu sprawiedliwości, zainicjowanie dyskusji co do zmian w systemie ograniczeń egzekucji jest celowe i pożądane. Nie tylko z punktu widzenia wierzycieli i zwiększenia efektywności egzekucji, lecz, co podkreśla resort, również z perspektywy zasad równości i sprawiedliwości społecznej. Nowe przepisy powinny z jednej strony zagwarantować dłużnikowi środki pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb, z drugiej zaś pozwalać na skuteczną egzekucję roszczenia. Resort wskazuje też, że w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad zmianami, analizowana jest także kwestia zakresu potrąceń wynagrodzenia.

