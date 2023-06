Konferencja prasowa Lewicy: policja do kościołów, podwyżki do budżetówki i wiatraki

Nowe pomysły programowe Lewicy zaprezentowano na konferencji prasowej poseł Joanny Scheuring-Wielgus.

Posłanka przedstawiła dziennikarzom broszurę „Raport o stanie państwa”.

Gliński dotuje faszystów

- Opisujemy makabryczną sytuacje po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości – mówiła parlamentarzystka. - Pokazujemy wszystkie przewałki, afery, przewiny i złe zarządzanie polskim państwem. Ale nie tylko na tym się skupiamy, bo jako Lewica mamy pomysły jak to państwo powinno wyglądać. Poseł Scheuring Wielgus była odpowiedziana za rozdział poświęcony kulturze i mediom: - Nigdy się nie spodziewałam, że ludzie kultury będą mieć tak złego ministra. […] Minister Gliński, wspólnie z ministrem Czarnkiem tylnymi drzwiami wprowadzają państwo wyznaniowe. Działania w obszarze kultury mają doprowadzić do tego, że polska stanie się narodowo-nacjonalistycznym katolickim państwem. […] Dotacje szerokim strumieniem płyną do w większości do organizacji radykalnie konserwatywnych, konserwatywnych albo nacjonalistycznych, związanych z narodowcami i faszystami w Polsce.

Aktywista: Wiatraki – 500 metrów od zabudowań. Słychać, że są nie ma hałasu

Mateusz Orzechowski, koordynator regionalny Młodej Lewicy i aktywista klimatyczny odniósł się do spraw związanych ze środowiskiem: - Górnicy wiedzą, ze era węgla się już skończyła, że czas na neutralność klimatyczna i sprawiedliwą transformację, która nie pozostawi tych górnik w tyle. PiS traktuje ich jak idiotów, traktuje ich jak osoby, którym można wcisnąć kit […]. To, co jako lewica postulujemy, to dalsze inwestycje w odnawialne źródła energii, ale też w końcu odblokowanie wiatru, który przez poprawkę został ograniczony […].

Na pytanie o konkretne rozwiązania, Mateusz Orzechowski wyjaśnił, że chodzi o poprawkę zbliżającą turbiny wiatrowe na odległość 500 metrów od zabudowań oraz o rozwój energetyki wiatrowej na morzu.

- Można bezpośrednio podjechać pod farmę wiatrową, aby się przekonać, że to nie jest żaden hałas. Mówi się o zabiegach estetycznych – że to psuje krajobraz – przekonał Orzechowski Jednak polecam pojechać na odkrywkę węgla brunatnego i zastanowić się, czy na pewno energetyka wiatrowa jest taką. Naszym zdaniem nie. Według opracowań naukowych, którymi dysponują organizacje pozarządowe, energetyka wiatrowa nie jest problemem dla mieszkańców, a jest problem stworzony tylko i wyłącznie przez Prawo i Sprawiedliwość i pani ministrę Zalewską.

„Tanie państwo nas nie interesuje”

Kazimiera Janiszewska zrelacjonowała kwestię polityki społecznej: - Polityka społeczna przez ostatnie 8 lat rządów PiS to świadoma autodestrukcja rządu. Edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami są nadal w wielkim niedostatku. […] Jakie są rekomendacje Lewicy w obszarze polityki społecznej? Przede wszystkim poprawa jakości usług publicznych, szczególnie w sektorze budżetówki. Tanie państwo nas nie interesuje, Lewicę interesuje państwo bezpieczne, z dostępem dla mieszkańców do wszystkich usług publicznych. Dlatego chcemy, aby płace w budżetówce wzrosły o 20 proc. Lewica chce nowelizacji przepisów o świadczeniach rodzinnych i powiązania ich z minimalnym wynagrodzeniem.

Joanna Scheuring-Wielgus: Policja powinna wkroczyć do wszystkich instytucji kościelnych

Joanna Scheuring-Wielgus została proszona przez nas o skomentowanie swojej wypowiedzi w sprawie konieczności „wejścia do diecezji oraz Episkopatu Polski i przeszukania wszelkich archiwów kościelnych w celu pozyskania informacji o przestępstwach pedofilskich oraz próbach ich tuszowania”.

Posłanka potwierdziła, że w jej przekonaniu policja powinna dokonać przeszukań we wszystkich polskich parafiach i innych instytucjach kościelnych. - Oczywiście, o szóstej rano przychodzi policjant, prokuratura otwiera drzwi… Dlaczego nie? Kościół jest jedyną instytucją, która ukrywa księży pedofilów. Ksiądz pedofil jest przenoszony z parafii do parafii. Jeśli mamy do czynienia z nauczycielem pedofilem, to żaden dyrektor nie przenosi nauczyciela do innej szkoły.

