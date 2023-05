Koniec sezonu czy walka o medale? Dziś Anwil Włocławek zagra piąty mecz z Kingiem Szczecin

- Wierzę, że we własnej hali będziemy lepiej trafiać z dystansu. Musimy też poprawić obronę jeden na jeden, z tym był problem przeciwko Victorowi Sandersowi w drugim meczu we Włocławku. U siebie czujemy się lepszym zespołem i udowodnimy to w środę - zapowiada trener Kinga.

Obie drużyny mają w nogach cztery nerwowe i fizyczne mecze, ale to King ma nieco krótszą rotację i liderzy tej drużyny grali dotąd więcej.

Miłoszewski: - W piątym meczu to nie ma znaczenia. Mogło w jakimś stopniu zadecydować w meczu czwartym, gdy mieliśmy tylko jeden dzień przerwy. Teraz będziemy wypoczęci i gotowi na ostatni mecz w tej serii.

Luke Petrasek: - Czy jestem zmęczony? To jest play off, tu się nie narzeka i trzeba robić to, co się potrafi. Już nie mogę się doczekać środy.