Anwil Włocławek - King Szczecin. W meczu nr 3 walka, emocje, dramaturgia

Anwil Włocławek - King Szczecin 75:84

Kwarty: 12:19, 24:21, 22:21, 17:23

Anwil: Sobin 12, Nowakowski 10 (2x3), Petrasek 8 (2x3), Greene 7 (1x3), Łączyński 2 - Williams 14, Sanders 11 (1x3), Moore 11 (2x3), Bojanowski 0, Słupiński 0, Woroniecki 0.

King: Cuthbertson 20 (3x3), Meier 18 (3x3), Fayne 11 (12 zb), Matczak 4, Mazurczak 3 - Brown 13 (4x3), Hamillton 9 (2x3), Kostrzewski 4, Borowski 2, Żmudzki 0.

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 1-2.

Anwil, po wyrwaniu jednego zwycięstwa w Szczecinie, był w dużo lepszej sytuacji od Kinga. By awansować do półfinału wystarczyło wykorzystać atut własnej hali.

Włocławianie tradycyjnie zaczęli słabo. Zdarzały się im proste straty i niecelne rzuty. Wykorzystali to rywale, którzy po kontrach zdobywali łatwe punkty. Na dodatek miejscowi słabo walczyli na obu tablicach i pozwalali na rzuty trzypunktowe. Po trójce Luke'a Petraska Anwil przegrywał tylko 17:19 w 13. minucie. Ale po kilkudziesięciu sekundach odpowiedział trójką Zac Cuthbertson i straty wzrosły do 8 punktów (20:28). I tak toczył się mecz: koszykarze z Włocławka dochodzili na dwa - trzy "oczka", by za chwilę znowu pozwolić rywalom odskoczyć. Przed przerwą straty udało się zniwelować do czterech punktów po trójce Lee Moore'a.