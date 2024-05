Kontrowersje przy budowie S10 w Kujawsko-Pomorskiem. Kolej lepsza od S10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń? Minister ma odpowiedzieć

Jej zdaniem nie brakuje głosów, że lepszą inwestycją od S10 (wskazuje przy tym na znacznie dłuższy odcinek z Torunia do Szczecina) byłaby modernizacja linii kolejowych nr 18 (Kutno – Piła) i 403 (Piła - Stargard), aby przejazd pociągiem między tymi miastami nie zajmował 5 godzin jak obecnie, a co najwyżej 2,5.

Stanowisko w tej sprawie zajęła właśnie posłanka Paulina Matysiak z województwa łódzkiego (Lewica), wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Infrastruktury – wystosowała petycję nr 2069 do ministra infrastruktury. Posłanka, a trzeba to jej oddać, jest bardzo aktywna na niwie infrastruktury i transportu w całym kraju, interesuje się także naszym regionem (studiowała m.in. na UMK w Toruniu).

„Droga śmierci”, a manipulowanie faktami

„Narracja o tym, że istniejące w tej chwili połączenie drogowe, czyli DK10, to droga śmierci, jest przykładem manipulowania faktami. Wszystkie wypadki śmiertelne, jakie do tej pory miały miejsce na tej trasie, nie powstały w wyniku złego stanu infrastruktury. Winę za ich spowodowanie ponoszą kierowcy, którzy łamią przepisy ruchu drogowego – przede wszystkim jeżdżą z nadmierną prędkością i wyprzedzają na podwójnej linii ciągłej” – pisze dalej Paulina Matysiak, powołując się także na zdanie uczestników przejazdu zorganizowanego 3 marca specjalnym pociągiem pn. „Bydgoskie Źródliska” na trasie z Bydgoszczy przez Bydgoszcz Emilianowo do Nowej Wsi Wielkiej i z powrotem.