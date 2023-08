Kostiantyn Czernij lipcowym laureatem "Piłkarskich Orłów" na Kujawach i Pomorzu

Lipcowa rywalizacja w regionie kujawsko-pomorskim miała charakter hybrydowy, bo uczestniczyli w nim piłkarze tylko jednego klubu - Olimpii Grudziądz . Wszystko dlatego, że w tym miesiącu rozgrywki zaczęła II liga, w której występują biało-zieloni. Pozostali piłkarze z klubów trzecio i czwartoligowych dołączają do rywalizacji od sierpnia. Wtedy nabierze ona dodatkowych rumieńców. A na razie musimy skupić się tylko na osiągnięciach piłkarzy z Grudziądza . Oni w lipcu rozegrali dwa mecze. Były to udane spotkania w ich wykonaniu, bo pokonali Sandecję Nowy Sącz 3:1 i Polonię Bytom 1:0 .

To druga edycja „Piłkarskich Orłów”. Przypominamy, że to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową. Do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze. Od tego roku w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, posiadającego tylko jeden klub grający na szczeblu centralnym. Jest też osobny ranking ogólnopolski dla piłkarek.

Zawodnicy i zawodniczki otrzymują punkty za każdą bramkę, jednak w zależności od tego, na jakim szczeblu rozgrywek została ona zdobyta, używany jest inny przelicznik. I tak na przykład gol strzelony w Ekstraklasie „opłaca się” dużo bardziej niż bramka zdobyta w niższych klasach rozgrywkowych. Każda bramka zdobyta w europejskich pucharach mnożona jest przez 2,5, w Ekstraklasie i Pucharze Polski przez 2, w I lidze przez 1,75, w II lidze przez 1,5, w III lidze przez 1, a w IV lidze przez 0,625.

Co miesiąc nagradzany najlepszych w poszczególnych województwach. Finał imprezy w grudniu kiedy ogłosimy kto został najlepszym w danym regionie oraz w całym kraju.