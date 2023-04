Krowy dają coraz tańsze mleko, przetwórcy obniżają ceny a handel spija śmietankę

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

- Na razie otrzymuję 2,22 zł, ale jeżeli stawka za litr spadnie poniżej 2 złotych, to będzie to poniżej opłacalności produkcji - dodał gospodarz z Białowieżyna.

W lutym średnia w kraju wyniosła 2,27 zł za litr mleka w skupie, w woj. kujawsko-pomorskim było to 2,16 zł.

Masło tanieje, głównie w czasie promocji

- My też musieliśmy nieznacznie obniżyć ceny za surowiec - twierdzi Mariusz Falgowski, prezes Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej KeSeM we Włocławku. - Rozmowy z sieciami handlowymi są trudne, bo oczekują od nas kolejnych obniżek cen za nasze towary.

Spółdzielnia KeSeM ostatnio obniżała ceny w lutym. - Najbardziej potaniało masło, śmietana, mniej na przykład twaróg - dodaje prezes Falgowski. - Co z tego, jeśli na sklepowych półkach tych obniżek nie widać!

A są to problemy globalne i dopóki konsumenci będą zaciskać pasa, to popyt na mleko i jego przetwory nie wzrośnie. Wiele zależeć będzie nawet od konsumpcji w Chinach, gdzie poluzowano covidowe restrykcje, więc popyt na żywność powinien wzrosnąć.

Jakub Olipra, starszy ekonomista banku Credit Agricole uważa, że problemy w branży mleczarskiej mogą potrwać do trzeciego kwartału przyszłego roku.

- Teraz to handel spija śmietankę - uważa Waldemar Broś.

- Masło konfekcjonowane przetwórcy mogą sprzedać po 22-23 zł za kilogram - twierdzi szef włocławskiej mleczarni. - To w blokach kosztuje 20 zł.

- W ubiegłym roku producenci masła otrzymywali nawet 36 zł za kilogram, teraz to niewiele ponad dwadzieścia złotych - uważa Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Zw. Rew.

Jednak nawet z danych US wynika, że w lutym br. średnio za 200 g kostkę trzeba było zapłacić 7,86 zł , czyli o 85 gr więcej niż przed rokiem.

Producenci apelują o patriotyzm konsumencki

Związki i organizacje producentów oraz wytwórców żywności (od mleka po wieprzowinę, drób a nawet owoce i warzywa) apelują o patriotyzm konsumencki: (...) Padamy pod presją sieci handlowych i sztucznie zaniżanych przez nie cen oferowanych za nasze produkty, które często bywają niższe od rzeczywistych kosztów produkcji. Nie jesteśmy w stanie wytworzyć sera za 15 złotych, kiełbasy za 12 czy bochenka chleba za 2 złote. (...)”

Apelują do konsumentów: (...)nie kierujcie się tylko ceną, ale przede wszystkim pochodzeniem produktów i ich składem. Sieci handlowe zachęcają Was do zakupów produktów pochodzących głównie z zagranicy. W ten sposób dbają o swoich rolników i przetwórców. (...)”

Zdaniem przetwórców sieci handlowe bardzo szybko podnoszą ceny, ale - nawet gdy są ku temu przesłanki - bardzo wolno je obniżają. Jednak im tłumaczą, że mleczarnie muszą obniżyć stawki dla dobra konsumentów. - I na razie nie widać końca wymuszonych obniżek - uważa Mariusz Falgowski.