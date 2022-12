Kto dołączy do Anwilu Włocławek? Takiego gracza szuka Przemysław Frasunkiewicz

Nie sposób jednak pominąć kolejnego marnego występu Josha Bostica (1/6 z gry). - Pracujemy nad odbudową jego formy, ale nie może to odbywać się kosztem minut graczy, którzy są w lepszej formie. Ważne są jednak także takie małe rzeczy, jak jego blok w ostatniej akcji - podkreśla trener Anwilu.

W niedzielę Anwil po ciężkiej walce ograł w Gliwicach GTK, odnosząc ósme zwycięstwo w sezonie. Trener Przemysław Frasunkiewicz: - Bardzo ciężki mecz, bardzo fizyczny, z mnóstwem celnych rzutów przez ręce. GTK zagrało na dużej skuteczności, ale wytrzymaliśmy presję w końcówce, choć nie trafiliśmy kilku wolnych. Gramy teraz co dwa, trzy dni i najważniejsze są zwycięstwa. Zawodnicy uzupełniali się nawzajem i dzięki temu mogliśmy zagrać lepiej po przerwie. To kolejny mecz, w którym Phil gra średnio, a w końcówce zamyka wynik, Kamil dał nam super energię w defensywie - dodaje szkoleniowiec.

Włocławianie cały czas szukają szóstego obcokrajowca, który wzmocni strefę podkoszową. - Nie jest łatwo znaleźć wysokiego gracza. Na pewno nie będzie to ktoś, kto zdominuje naszą grę, musi podzielić się rolą z Josipem. To musi być człowiek, który będzie chciał nam pomóc i zapewni wsparcie naszemu środkowemu. Josip ma taki charakter, że nie potrafi się chować na parkiecie, w każdej akcji daje z siebie wszystko i dlatego 20 minut na parkiecie to dla niego optymalny czas - wyjaśnia Frasunkiewicz.