Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wchodzą w decydującą fazę. Trwa się faza pucharowa Euro 2020. Zasada jest prosta: przegrywający żegna się z turniejem!

Kto dziś gra na Euro 2020 (07.07.2021)? 1/2 finału: Anglia - Dania! Gdzie oglądać? O której mecz?

W drugim meczu półfinałowym Euro 2020 rozgrywanym na Wembley w Londynie zagrają Anglicy z Duńczykami.

Anglicy jako jedyny zespół w stawce nie stracili do tej pory gola! W grupie pokonali Chorwację i Czechy po 1:0 oraz bezbramkowo zremisowali ze Szkocją. W 1/8 finału zwyciężyli Niemców 2:0. W ćwierćfinale rozbili Ukraińców 4:0. Z każdym kolejnym zespół prowadzony przez Garetha Southgate'a stawał się coraz większym faworytem do końcowego zwycięstwa.

Duńczycy popisali się nie lada wyczynem, bo awansowali do fazy pucharowej, mimo że przegrali dwa pierwsze mecze. Najpierw z Finlandią 0:1, a potem z Belgią 1:2. Przypomnijmy, że w tym pierwszym spotkaniu zawału serca doznał Christian Eriksen, lider drużyny, który na szczęście został odratowany. W decydującym meczu o awansie Dania rozbiła Rosję 4:1. Kolejny kapitalny występ podopieczni Kaspera Hjumlanda zanotowali w 1/8 finału gromiąc Walię 4:0. W ćwierćfinale Duńczycy wygrali z Czechami 2:1.

