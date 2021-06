Kury w klatkach wielkości kartki A4. Parlament Europejski za zakazem hodowli klatkowej

"Obecnie w UE kury nioski i króliki są zamknięte w klatkach na przestrzeni wielkości jednej kartki papieru A4. Dorosłe samice świń muszą spędzać prawie połowę każdego roku w ciasnych klatkach, w których nie mogą się nawet obrócić. Cielęta, gęsi i przepiórki są również umieszczane w klatkach, co uniemożliwia im wykonywanie podstawowych naturalnych zachowań", wskazuje Compassion Polska.

Znaczącą większością głosów (558) Parlament Europejski opowiedział się za inicjatywą „Koniec Epoki Klatkowej”. Tym samym wezwał Komisję Europejską do delegalizacji klatek dla zwierząt hodowlanych - do 2027 roku. 30 czerwca Komisja ma ogłosić, jakie kroki prawne podejmie w tej sprawie. Dodajmy, że KE wezwano też do „przedstawienia propozycji zakazu okrutnego i niepotrzebnego przymusowego tuczu kaczek i gęsi w produkcji foie gras”.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2021 unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślił, że Komisja obiecuje intensywnie pracować nad Końcem Epoki Klatkowej.