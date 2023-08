Las to nie parking. Leśnicy z Solca Kujawskiego apelują do grzybiarzy

Większość wykroczeń to wjazdy do lasu

- Zbliża się czas wysypu grzybów, ale czy to znaczy, że można bezkarnie jeździć samochodami po lesie i wydzierać się z całej siły? - pytają leśnicy z Nadleśnictwa Solec Kujawski. - Otóż nie! Wjazd samochodem do lasu i poruszanie się po drogach leśnych jest wykroczeniem.

Tymczasem w weekend 11 – 13 sierpnia 2023, po licznych doniesieniach o wysypie grzybów w regionie, leśne skrzyżowania na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski zamieniły się w parkingi. Na swoim profilu na Facebooku leśnicy pokazali jeden - z pięcioma autami, ale komentujący wstawili więcej zdjęć. Na jednym z nich na pierwszym planie widać zakaz wjazdu do lasu, a za nim ok. 20 zaparkowanych aut.

Plastikowe opakowania po żywności są niebezpieczne dla zwierząt

Droga leśna nie musi być oznakowana

To tzw. bezprawne korzystanie z lasu. W 2021 r. na terenie toruńskiej dyrekcji LP zarejestrowano 4598 takich przypadków, m. in. płoszenia zwierząt, niszczenia lęgowisk, palenia ognisk, zaśmiecania i wjazdów pojazdami silnikowymi.

- Zakaz wjazdu do lasu wynika z ustawy o lasach i obowiązuje cały rok, bez względu na to, czy jest zagrożenie pożarowe, czy też nie. Nie ma obowiązku oznakowania dróg leśnych zakazami wjazdu pojazdów silnikowych, należy zatem stosować zasadę, że droga nieoznakowana nie jest dopuszczona do ruchu – polecają Lasy Państwowe.

Mandat za wjazd do lasu reguluje art. 161 kodeksu wykroczeń. - Wynosi do 500 zł, ale jeśli strażnik leśny sporządzi wniosek o ukaranie, który trafia do sądu, to grzywna może wynieść nawet 5 tysięcy i takie wyroki się zdarzają, choć większość tego typu spraw kończy się pouczeniem – mówi Zbigniew Marek.