Leon Barciszewski wrócił do Bydgoszczy po śmierć. Był 9 października 1939 roku. Miesiąc później został zamordowany

Był 9 października 1939 r. Bydgoszcz, od ponad miesiąca, znajdowała się pod niemiecką okupacją. Tego dnia, pod wieczór, do miasta powrócił prezydent Leon Barciszewski. Była z Nim żona Zofia i dzieci - 18- letni Janusz i 14-letnia Danuta.

O tym, by wejść do domu zajmowanego przez rodzinę prezydenta od 1932 r. (kamienica przy Wałach Jagiellońskich 12) nie było mowy. Barciszewscy zajechali na ul. Długą 2, do krewnych. Kierowcy, Kazimierzowi Jezuitowi, prezydent polecił odprowadzić służbowy samochód do garażu przy ul. Pomorskiej (mieścił się w budynkach Straży Pożarnej) i powiedzieć, gdzie się zatrzymał.

Po wojnie, Danuta Barciszewska tak wspominała powrót rodziny:

"(…)Wyjeżdżamy z Warszawy do Bydgoszczy 7 lub 8 października.(…) Jedziemy przez Inowrocław. Przyjaciel Ojca z lat berlińskich, red. Kazimierz Ziętowski, mówi co dzieje się w Inowrocławiu, Bydgoszczy i innych miastach. Jedziemy dalej, jesteśmy w Bydgoszczy pod wieczór. Ojciec prosi p. Jezuita, aby odstawił samochód do garażu w Straży Pożarnej, jak zawsze i powiedział, gdzie się znajdujemy. Zatrzymaliśmy się u kuzynki, Ludmiły Chrzanowskiej, żony nieobecnego wówczas dra Bernarda Chrzanowskiego, w mieszkaniu przy ul. Długiej 2. Po godzinie zjawili się gestapowcy i kazali nam się ubierać. Sznurowałam już moje męskie buty, gdy kuzynka poprosiła po niemiecku, aby mnie zostawili, bo mimo dość wysokiego wzrostu mam dopiero trzynaście lat i jestem chorowita i zmęczona. „Przyjedziemy po nią później” - powiedział któryś z nich.