Lewe zwolnienia lekarskie. Tak ludzie kombinują, a internet pomaga...

Ceny zaczynają się od 59 złotych

Co je wyróżnia, to - jak same informują - szybki czas realizacji e-zwolnienia, który waha się nawet od 5 do 30 minut.

Najtańsze oferty zaczynają się już od 59 zł, zaś średni koszt uzyskania takiego zwolnienia oscyluje w granicach 80 - 120 zł.

Po wejściu na stronę z e-zwolnieniami wystarczy wpisać w formularz swoje objawy oraz podać, jaką liczbę dni zwolnienia lekarskiego potrzebujemy.

Maksymalny okres to 7 dni, możliwy jest jednak do przedłużenia przy kolejnej teleporadzie i ponownym uiszczeniu opłaty.

Następnie czekamy na telefon od lekarza, który potwierdza wystawienie "L4" oraz przekazuje konkretne wytyczne.

- Lekarz nie ma najmniejszej szansy na zweryfikowanie tego, czy pacjent faktycznie jest chory, czy coś mu dolega, czy może po prostu chce kupić sobie zwolnienie.