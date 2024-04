Liczba prób wyłudzeń kredytów rośnie! Tak zastrzec utracony dokument tożsamości oraz numer PESEL

Zmiany od 1 czerwca. Bank będzie musiał to sprawdzić!

Liczba prób wyłudzeń kredytów w ostatnich kilku latach regularnie rośnie – trend ten potwierdzają najnowsze dane. W pierwszym kwartale br. rekord został pobity aż o 12 proc. Co 40 minut ktoś posługujący się kradzioną tożsamością próbował wyłudzić pieniądze z banku - takie wnioski płyną z najnowszego 57. raportu o dokumentach infoDOK ZBP.

W zeszłym roku Polacy zastrzegli w bankach aż 177,8 tys. utraconych dokumentów tożsamości i to jest dotychczasowy rekord. I to jest dobra informacja, ale mamy też złą - rośnie liczba prób wyłudzeń…

Codziennie 34 próby wyłudzenia pieniędzy na kogoś

- W obliczu rosnącej liczby prób wyłudzeń zauważany w ostatnich latach, niezmiernie ważna jest prawidłowa reakcja każdego, kto utraci swój dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. Apelujemy, aby każdy utracony dokument jak najszybciej zastrzec w banku - radzi Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich. - Skrócenie czasu od momentu utraty dokumentu do zgłoszenia tego faktu w banku może okazać się kluczowe, aby System Dokumenty Zastrzeżone zadziałał skutecznie.

Pomimo rekordu w liczbie prób wyłudzeń odnotowano stosunkowo mało przypadków prób na bardzo wysokie kwoty – „tylko” 9 dotyczyło kwot przekraczających milion złotych. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie 911 tys. zł. W pierwszych trzech miesiącach tego roku było aż 3 069 prób wyłudzeń, to o 12 proc. więcej niż dotychczasowy rekord z czwartego kwartału 2023 r. (2 739 prób) – takich liczb jeszcze do tej pory nie notowano (raport infoDOK jest publikowany od ponad 15 lat).

Statystycznie codziennie to 34 próby.

Jak zastrzec dokument tożsamości?

Zrobimy to w Systemie Dokumenty Zastrzeżone w swoim banku lub w dowolnym przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. System ZBP to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.

Zastrzec dokumenty można też osobiście w oddziale banku. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji). Uda się to także z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).

W pierwszym kwartale 2024 roku baza wzrosła o 39 068 sztuk (to jeden z najwyższych wyników w historii infoDOK). Statystycznie do bazy trafiało 430 dokumentów dziennie, tj. 10 proc. więcej niż analogicznym okresie w 2023 r.

Trzeba powiadomić policję i gminę!

Warto pamiętać, że należy zastrzegać nie tylko dokumenty tożsamości, ale także utracone karty bankowe. W Polsce jest ich ponad 30 mln. Najłatwiej i najszybciej jest wykorzystać uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem uniwersalnym dla wszystkich banków - tel. (+48) 828 828 828: System działa na całym świecie przed 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

By uniknąć straty pieniędzy można również zastrzec PESEL.

Aby skorzystać z tej bezpłatnej usługi, potrzebujesz profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub danych do logowania do bankowości elektronicznej.