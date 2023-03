Lokalny patriotyzm na zakupach może skrócić dalekie podróże żywności. To lepsze dla klimatu

- Zdziwiłem się, że pyszne i tanie kalarepki, które kupuję w małym sklepiku przyjeżdżają aż z Hamburga - mówi mieszkaniec Torunia. - Sądziłem, że pochodzą od lokalnych rolników. Podobno właściciele warzywniaka kiedyś jeździli po towar do Łodzi, a teraz bardziej opłaca się kupować aż w Hamburgu. A co ze śladem węglowym?

Jeśli nie na targowisku, to konsument kupi w markecie

- Tak się porobiło, że lokalne giełdy są słabe, więc handlowcy szukają towaru w odległych częściach kraju lub nawet poza jego granicami - twierdzi Marek Klonecki, rolnik ekologiczny z Jeżewa (pow. świecki). - Z kolei rolnicy, którzy mają problemy ze zbytem na przykład owoców i warzyw w najbliższej okolicy muszą je wozić niekiedy w odległe miejsca. To nie jest dobre dla środowiska!

Zdaniem Kloneckiego najlepiej by było, gdyby konsumenci kupowali jak najwięcej żywności od producentów z najbliższej okolicy. Na przykład na targowiskach, jarmarkach. - Niestety w wielu miastach nie zadbano o targowiska z prawdziwego zdarzenia, z zadaszeniem, z publicznymi toaletami, bezpłatnymi parkingami - uważa gospodarz z Jeżewa. - Jeśli konsument nie ma nawet gdzie zostawić samochodu, by móc do niego zapakować to co kupił na targowisku, zapewne wybierze zakupy w markecie. A tam zamiast polskich jabłek kupi na przykład śliwki z RPA.