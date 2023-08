Maciej Hoppe, były dyrektor szpitala w Grudziądzu ma już nową pracę

- Dla mnie to nie była łatwa decyzja. Długo biłem się z myślami. Bardzo zżyłem się ze szpitalem (w Grudziądzu - dop. red.) i chętnie bym pracę kontynuował, bo przecież miałem tam jeszcze coś do zrobienia - tuż po rezygnacji mówił "Gazecie Pomorskiej" Maciej Hoppe.

- To wyszło nagle - mówi "Pomorskiej" Maciej Hoppe. - W środowisku są osoby, które "lubią nas polecać". Mam 57 lat, a to trochę za mało, aby już "usiąść na fotel bujany" z pilotem i książką. Stanąłem do konkursu w Żninie i myślę, że moje doświadczenie oraz kwalifikacje zdecydowały o wyniku.

Maciej Hoppe: - W Żninie mogę liczyć na duże wsparcie organu prowadzącego

Pałuckie Centrum Zdrowia to szpital z sześcioma oddziałami oraz przychodnia specjalistyczna i rehabilitacyjna.

- Szpital w Żninie, podobnie jak w Grudziądzu, ma charakter regionalny dla lokalnej społeczności - mówi Maciej Hoppe. - W Żninie nie ma jednak tak gigantycznych problemów jak w Grudziądzu. Jest tam niewielka strata finansowa, ale gdzie dziś w służbie zdrowia takich problemów nie ma? Myślę, że to jest do opanowania. Zobaczymy jakie są potrzeby, jakie możliwości, co można tam zrobić. Jestem po rozmowie ze starostą żnińskim i już wiem, że mogę liczyć na duże wsparcie organu prowadzącego, a to jest bardzo ważne.