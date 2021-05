W masowym punkcie szczepień we Włocławku zaszczepiono już trzy tysiące osób

Masowy Punkt Szczepień we Włocławku działa przez cały tydzień

Punkt Szczepień Masowych we Włocławku zorganizowano w starej hali OSiR. Działalność rozpoczął we wtorek 4 maja. Punkt szczepień czynny jest przez siedem dni w tygodniu od godziny 8 do 18. Pierwszego dnia zaszczepiono w nim około 400 osób.