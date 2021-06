Marika Wojtkowska z Włocławka walczy z białaczką. Nie będzie potrzebny przeszczep!

- Po kilku próbach udało mi się dodzwonić i usłyszałam wyśnione SZPIK JEST CZYSTY. To nie oznacza, że już jestem zdrowa, ale nie jest konieczny przeszczep! W czwartek (24 lipca – przypis redakcji) jadę na konsultację do Torunia, żeby na własne oczy zobaczyć wyniki, ustalić dalszy plan działania i odebrać pudełko chemii. 7 miesięcy bardzo trudnej drogi w murach szpitala i w końcu mogę spać spokojnie, że nie rozdzieli nas, mnie, synka i rodziny ten paskudny rak, nie będę musiała znosić trudów hospitalizacji... na sam widok igły mam dreszcze, ale teraz igła tylko przy pobraniach krwi w poradni hematologicznej. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za każde wsparcie, za wiadomości, za telefony, za wpłaty na zbiórkę, za poświęcony czas specjalistów, za słowa wsparcia gdy łzy leciały ciurkiem, pielęgniarkom, lekarzom, WSZYSTKIM życzących mi dobrze, jesteście NIESAMOWICI! W czwartek napiszę co dalej, nadal trzymajcie kciuki za wszystkich walczących! Ja trzymam i nie przestaję kibicować!