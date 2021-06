Marika Wojtkowska z Włocławka walczy z białaczką. Znaleziono dla niej genetycznego bliźniaka!

- Mam nadzieję że wyniki będą na tyle dobre, że uda się uniknąć przeszczepu i całej tej trudnej drogi. Jeśli jednak przeszczep będzie konieczny, to dobrą wiadomością jest to, że mam zgodnego, niespokrewnionego dawce bliźniaka, który czeka na decyzję tak jak Ja. Dziś rozmawiałam z moją cudowną doktor z Torunia, omówiliśmy wyniki krwi i są całkiem niezłe więc jest dobrze. Czy przeszczepu będzie konieczny czy nie, to będę przyjmować chemię, jedno opakowanie chemii doustnej czeka na mnie w Toruniu. Bardzo mocno liczę na to, że na chemii doustnej się skończy. Trzymajcie mocno kciuki za moje wyniki i za wszystkich którzy zmagają się z tym nierównym przeciwnikiem