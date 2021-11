"Masakra", "kit", "dramat" - tak mieszkańcy Grudziądza oceniają schody do muzeum "Flis". Wiemy jaki był ich koszt Aleksandra Pasis

Radny PiS-u z Grudziądza, Andrzej Wiśniewski apeluje: - Do rozbiórki!Władze Grudziądza przekonują że obecne schody to tymczasowe rozwiązanie, a po ich demontażu będzie można tę konstrukcję użyć w innych miejscach Piotr Bilski

Po zaprezentowaniu na łamach "Pomorskiej" zdjęć nowo wybudowanych schodów prowadzących do Muzeum Handlu Wiślanego "Flis" nad Wisłą wielu komentujących internautów nie mogło uwierzyć, że jest to prawda. A jednak... Mieszkańcy ostro skrytykowali tę "budowlę", która w opinii zdecydowanej większości nie wkomponowuje się w zespół zabytkowych spichlerzy. Do sprawy odniosły się służby prezydenta Glamowskiego. Interpelację złożył radny PiS-u, Andrzej Wiśniewski. A my sprawdziliśmy ile ta konstrukcja kosztowała.