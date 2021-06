Masowy punkt szczepień we Włocławku nie działał przez kilka dni. Kiedy wznowi działalność?

Masowy Punkt Szczepień we Włocławku

Punkt Szczepień Masowych we Włocławku zorganizowano w starej hali OSiR. Działa od 4 maja. Czynny jest przez siedem dni w tygodniu od godziny 8 do 18. Pierwszego dnia zaszczepiono w nim około 400 osób, a przez cztery pierwsze tygodnie działalności około 7 tysięcy osób. Ponad 7 tysięcy osób zapisanych jest na szczepienie w tym punkcie na czerwiec. Jednak od 4 do 7 czerwca masowy punkt szczepień we włocławskiej hali OSiR jest nieczynny. Powodem jest brak zaplanowanych dostaw szczepionek.