Konrad z Włocławka przemierza ulice Włocławka w ramach „medycznych patroli”

- U osób, które spożyły dużą ilość alkoholu może wystąpić zniesienie odruchów obronnych, czyli odruchów, które między innymi odpowiadają za to, żeby język nie opadł na tylną ścianę gardła. Możemy szybko połączyć fakty: język na tylnej ścianie gardła prowadzi do niedrożności dróg oddechowych, co w konsekwencji może prowadzić do zatrzymania krążenia, a następnie śmierci. Dlatego warto podchodzić do każdego, bez względu na to, czy jest to bezdomny czy osoba wyglądająca na upojoną alkoholem