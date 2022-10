Michał Nowakowski po meczu Enea Abramczyk Astoria - Anwil Włocławek [wideo]

W piątek Anwil uległ we własnej hali Śląskowi Wrocław, a w niedzielę przegrał wyjazdowy mecz derbowy z Enea Abramczyk Astorią. W dodatku kontuzji nabawił się Janari Joesaar. Koszykarze Anwilu wyszli w Bydgoszczy do prezentacji w specjalnych koszulkach z napisem "StayStronJanari". Dla niego to bowiem już koniec sezonu.