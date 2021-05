Miesiąc szczepień w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie. Dr Michał Bryczkowski: „Każda szczepionka jest dobra. AstraZeneca też!"

Drugim problemem, z jakim spotyka się personel i pracownicy punktu to wymuszanie przesunięcia drugiego terminu szczepień.

- Druga szczepionka przychodzi po 5 tygodniach. I to jest ustalony już na poziomie pierwszej dawki harmonogram przez Rządową Agencję Rezerw, która działa na zlecenie ministerstwa zdrowia i ustala schematy dostaw kompletnych szczepionek. Priorytetem jest to, by zaszczepić się drugą dawką, ponieważ pierwsza daje odporność znikomą. Dopiero po 7-10 dniach od podania drugiej dawki uzyskujemy odporność, która daje duże szanse, by poważnie nie zachorować - tłumaczył szef ARS Medica. - Bardzo proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i rozsądne podejście. Proszę, by nie wymuszać na nas z błahych powodów przesunięć terminów. Nie rozumiem agresji, która pojawia się względem nas. Wiem, że wszyscy jesteśmy już zmęczeni, ale wytrzymajmy jeszcze – zaapelował.