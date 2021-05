Mieszkaniec Sępólna padł ofiarą oszustwa za pośrednictwem portalu OLX. Chciał sprzedać za 500 zł, stracił cztery razy więcej

Oszustwa na OLX czy za pośrednictwem komunikatorów internetowych to coraz częstsza forma wyłudzania pieniędzy. Ofiarami padają zarówno kupujący, jak i sprzedający. Przebieg oszustw jest zazwyczaj podobny.

- Ze sprzedającymi na platformie sprzedażowej kontaktują się osoby za pośrednictwem komunikatora, które miały być zainteresowane kupnem wystawionych przedmiotów. Podczas korespondencji przestępcy wysyłają do sprzedających link, dzięki któremu rzekomo będzie możliwe otrzymanie zapłaty za zbyty towar. Klikając w link nastepuje przekierowanie na łudząco podobną do OLX witrynę, gdzie sprzedający proszony jest o podanie numeru swojej karty płatniczej, datę jej ważności, a co najgorsze, numer CVV. Następuje przekierowanie na stronę rzekomego banku celem dodatkowej weryfikacji, gdzie według instrukcji sprzedający, aby się zalogować, jest proszony o wpisanie m.in. loginu i hasła, nr pesel, oraz PIN-u do karty. Wykorzystując te dane, oszust loguje się na prawdziwą stronę banku sprzedawcy, dodając do obsługi konta swój numer telefonu – wyjaśnia tę procedurę asp. Warsińska.