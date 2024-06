- W efekcie na terenie powiatu oławskiego doszło do zatrzymania dwóch braci - informuje mówi mł. insp. Monika Chlebicz. - Obaj mężczyźni 26- i 28-latek trafili do komendy policji w Żninie, gdzie usłyszeli zarzut oszustwa 48-latki. Niestety, nie mieli już gotówki, którą wypłacili. Policjanci będą ustalać, co stało się z pieniędzmi.

W czwartek (6 czerwca) do sądu w Żninie trafił wniosek prokuratora o tymczasowe aresztowanie obu zatrzymanych. Sąd zdecydował o aresztowaniu obu mężczyzn na 3 miesiące.

- Do wyjaśnienia pozostaje wiele wątków, między innymi to, co stało się z pieniędzmi 48-latki, czy są inne osoby oszukane przez zatrzymanych, a co najważniejsze czy ktoś z nimi współpracował? - mówi mł. insp. Monika Chlebicz.