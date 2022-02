Mleko i krew - bieżącą sytuację komentuje Adam Willma

To nieprawda. Sądząc po doświadczeniach innych krajów, czeka nas podobnych incydentów całkiem sporo (w urzędowych komunikatach nazywa się to „poznawaniem miejscowej kultury i obyczajów”) i to również na terenie naszego województwa. Cokolwiek więc by się stało, pamiętajmy, że są narzędzia prawne, których możemy użyć, gdy coś w integracji zazgrzyta.

Chwalić Boga, nie na zawsze. Zadyma też na szczęście nie w stylu czerwonoarmistów, którzy kilkadziesiąt lat wcześniej zabawili się w wypalenie 50 proc. miasta. Ze względu na wielość zbiorników wodnych, wpadnięcie do jeziora w Ełku nie jest jakimś wielkim wyczynem, ale w całej tej historii inny wątek jest ciekawy. Otóż Amerykanami ma zająć się polska żandarmeria wojskowa. Fakt warty odnotowania, bo krąży od miesięcy fake news jakoby jankesi w Polsce zapewnili sobie wyłączenie spod polskiej jurysdykcji.

To nie jedyny wypadek niestety. We wsi Ligota krowa kopnęła w głowę rolnika. Obrażenia okazały się śmiertelne. Przy całym dramatyzmie zdarzeń, są w tej historii pozytywne didaskalia. Rannemu sąsiadowi natychmiast ruszyli z pomocą miejscowy strażacy, a później na miejscu pojawił się śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 65-latka nie dało się uratować, ale jednak krzepiąca to myśl, że w czasie covidowych zatorów karetkowych można liczyć na pomoc z nieba.

Wypadek z Ligoty przypomina, że rolnictwo to do lat jedna a najbardziej niebezpiecznych profesji. A w Kujawsko-Pomorskiem, obok Podlaskiego i Wielkopolskiego te wypadki są najliczniejsze. Co więcej ich liczba przez wiele lat spadała, a w ubiegłym roku znowu znacząco wzrosła. Drodzy rolnicy, bywajcie więc zdrowi.