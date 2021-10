Młodzi kupują gadżety, rozkręcają biznesy, budują domy. Wszystko na kredyt

- Syn przeszarżował. Dostał pierwszą pracę i kupił sobie wymarzonego smartfona za prawie 4000 zł. Niestety, po trzech miesiącach wylali go z pracy. Nowej nie mógł znaleźć. Cztery pierwsze raty za telefon zapłacił, potem już nie miał z czego, a ode mnie czy żony nie chciał pożyczać. Ostatecznie raty za telefon spłaciliśmy. Syn ma już dobrą pracę, ale zamiast odkładać na wkład własny na mieszkanie, zapożycza się, by kupić drogie gadżety i poszpanować przed dziewczynami czy kolegami - opowiadał Czytelnik w „Gazeta Słucham”.

Jakie długi mają starsi, a jakie młodzi?

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że jeszcze w sierpniu 2020 roku osoby poniżej 35. roku życia miały do spłaty 5,55 mld zł. W ciągu zaledwie roku zobowiązania wzrosły aż o 0,5 mld zł. Zwiększyła się też liczba dłużników z 631 tys. do 650 tys. Zmalały natomiast zarówno zaległości dojrzałych Polaków, jak i liczba samych dłużników. Dwanaście miesięcy temu nieuregulowane rachunki tej grupy wynosiły 42,86 mld zł - o 2,33 mld zł więcej niż obecnie. Rok temu w KRD figurowało 1,86 mln osób, a teraz 1,76 mln.

- Osoby młodsze nie przejmują się pandemią tak, jak dojrzałe. Także dlatego, że często mają oparcie w rodzicach, którzy pomagają im w awaryjnych sytuacjach. Starsi obawiają się o przyszłość, co powoduje zaciskanie pasa. Epidemia koronawirusa zweryfikowała ich stosunek do zakupów zarówno tych dużych takich jak: samochody, sprzęt RTV czy ADG, jak i codziennych wydatków – wyjaśnia Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Jakie długi mają młodzi i starsi w Kujawsko-Pomorskiem?

W KRD jest obecnie wpisanych 38 996 dłużników do 35. roku życia z naszego regionu. Ich łączne zadłużenie wynosi 400,3 mln zł. Liczba dłużników po 35. roku życia to 112 674. Ich łączny dług to ponad 2,5 mld zł.