Mniam, mniam!... Żur, kwas, czarnina, kartoflanka, parzybroda... Potrawy z Kujawsko-Pomorskiego na liście produktów tradycyjnych [zdjęcia]

Potrawy z województwa kujawsko-pomorskiego na liście produktów tradycyjnych. Jak tam trafiają?

Jak dany produkt trafia na ministerialną listę produktów tradycyjnych? Warunkiem jego rejestracji jest wytwarzanie go przez co najmniej pięć gospodarstw domowych na danym obszarze geograficznym (czyli na terenie województwa) od co najmniej 25 lat. Produkt powinien nawiązywać do naszej regionalnej czy lokalnej tradycji. Wniosek o wpis wraz z dołączoną dokumentacją potwierdzającą tradycję wytwarzania produktu oraz opis jego przyrządzania składa się w Departamencie Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Urząd marszałkowski sprawdza wnioski pod względem formalnym. Potem opiniowane są one przez Polsą Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Po otrzymaniu pozytywnej opinii PIPRiL wniosek trafia do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.