Moja woda - ruszył kolejny nabór na dofinansowanie do retencji deszczówki

Ruszył nabór w ramach trzeciej edycji programu „Moja Woda”. Można uzyskać dotację w wysokości 6 tys. zł, która obejmuje do 80 proc. kosztów przedsięwzięcia.

- Chodzi o to, żeby wody opadowe lub roztopowe nie były odprowadzane z posesji, np. do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do rowów odwadniających czy na sąsiadujące tereny, ulice i place, lecz służyły do nawadniania, podlewania roślin w ogrodach oraz do innych celów bytowych i gospodarczych właściciela nieruchomości – wyjaśnia Fundusz.