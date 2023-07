Na Kujawach i Pomorzu szykujmy się na prawdziwy upał. Ten już w najbliższy weekend Marek Weckwerth

W naszym regionie brakuje opadów i rośnie deficyt wody w środowisku. Najbliższe dni będą upalne i parowanie zdecydowanie zwiększy się Fot. Marek Weckwerth

Po przejściu przez nasz region w środę z zachodu na wschód frontu atmosferycznego, we czwartek temperatura ma wzrosnąć do 26-27 stopni Celsjusza. W weekend będzie upalnie – powietrze nagrzeje się do nieco ponad 30 stopni.