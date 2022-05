Neonem w mrok - komentuje Adam Willma

A to za sprawą neonu. Chodzi nie tyle o świetlówki, co o gaz który jest w nich używany. O ile bez świetlówek jakoś sobie poradzimy, to neon – szlachetny gaz - jest niezbędny w procesie grawerowania elektronicznych podzespołów.

Pozyskuje się go zwykle w procesie wytapiania metali, stąd Mariupol ze swoja gigantyczną hutą nie był przypadkiem. Problem w tym, że do tej pory właśnie z Mariupola szła w świat połowa tego gazu. A w przypadku Stanów Zjednoczonych aż 90 proc. zapotrzebowania zaspakajały dostawy z Ukrainy. Czy neonu zabraknie? Prawdopodobnie sytuację uda się w końcu opanować (drugą połowę neonu wytwarzają Chiny), ale ceny tego i tak drogiego gazu już skoczyły o 600 proc., a to jeszcze nie koniec.