Niektórzy kupują więcej mleka i masła. Rzeka mleka nie wyschnie, ale handel kwitnie

- Utrzymujemy produkcję na stałym poziomie, surowca nam wystarcza - mówi Mariusz Falgowski, prezes Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej KeSeM we Włocławku.

Na wszelki wypadek kupują więcej

Ale niektórzy klienci sklepów wierzą przede wszystkim w to, co zobaczą w pewnym portalu społecznościowym. Wystarczy, że ktoś opublikuje zdjęcie pustych półek, na których stało mleko, by zdecydować się na robienie zapasów.

- Przynieś więcej mleka, bo podobno też brakuje - mówi żona do męża podczas zakupów w pod bydgoskim markecie. - Najlepiej tego UHT, bo się nie zepsuje.

Po chwili do wózka pakują też kilkanaście kostek masła. Tak na wszelki wypadek. - Koleżanka mi pisała, że u nich w sklepie masła też już brakuje - tak wytłumaczyła mężowi.