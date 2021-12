Niezdrowe powietrze w Świeciu. Norma znacznie przekroczona - 187 procent!

Zgodnie z jej wytycznymi norma najgroźniejszych pyłów unoszących się w powietrzu (PM2,5) w Świeciu wynosi dzisiaj (14 grudnia) 187 procent! Dla pyłów PM2,5 norma została oszacowana na poziomie 25 µg/m³, tymczasem dzisiaj o godz. 11 w Świeciu sięgała 47 µg/m³. To pomiar wykonany przez czujnik zanieczyszczenia powietrza, umieszczony przy ul. Prusa w Świeciu.

To właśnie PM2,5 - czyli pyły o średnicy nie większej niż 2,5 μm – są najbardziej szkodliwe dla człowieka spośród wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że długotrwałe ich wdychanie skutkuje skróceniem średniej długości życia o 10 miesięcy, a krótkotrwałe powoduje wzrost liczby chorób układu oddechowego i krążenia oraz nagłych przypadków wymagających hospitalizacji z powodu nasilenia astmy, ostrej reakcji układu oddechowego, osłabienia czynności płuc, itp.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej z 2020 roku gmina Świecie wykazała bilans emisji dwutlenku węgla na swoim terenie. Zrobiła to z pominięciem Mondi Świecie z powodu „ograniczonego wpływu Urzędu Miejskiego Świecie na instalację EU ETS Mondi Świecie S.A”. Chodzi o uprawnienia do emisji CO2, wydawane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, podlegający Ministrowi Klimatu.

I tak w Świeciu za emisję CO2 odpowiada przede wszystkim transport (41,2 procent), sektor mieszkaniowy (38,9 procent) i przemysł (8,6 procent).