Jest to wada jelita, która nie pozwala na wypróżnianie się. - Do dziś nie możemy pozbierać się po śmierci Nikodema – przyznaje babcia zmarłego chłopca. - To jednak nie koniec historii tej choroby w naszej rodzinie.

31 października 2015 roku w Toruniu na świat przyszedł Nikodem. - To mój wnuk – mówi pani Beata Zielińska. - Urodził się siłami natury, wyglądało na to, że cały i zdrowy. Ważył 4050 gramów i dostał 10 punktów w skali apgar. Wtedy nic nie wskazywało na poważną chorobę, która zaledwie miesiąc później okazała się śmiertelną. - Nikodem tuż po porodzie nie wydalił smółki, czyli pierwszej kupki. Nie chciał jeść, słabł w oczach. Lekarze przeprowadzali kolejne badania, a wciąż nie wiedzieli, co się dzieje.

Brat Nikodema

Niecały rok temu, 7 czerwca 2023, przyszedł na świat Igor, brat Nikodemka. - I my, jako rodzina, i lekarze, byliśmy przygotowani na to, że być może ta sama choroba genetyczna dotknie Igorka - zaznacza pani Beata. - Było około 4 procent szans na to, że Igorek też będzie miał tę wadę. Już w drugiej dobie jego życia zaobserwowaliśmy u Igorka objawy podobne do tych, które miał Nikodem. Lekarze z Torunia nie wierzyli, że to możliwe, aby jeden chłopiec po drugim odziedziczył chorobę, ale czarny scenariusz się sprawdził. Nie daliśmy za wygraną i Igor został przewieziony do szpitala w Bydgoszczy. Nazajutrz w trybie pilnym przeszedł zabieg wyłonienia stomii. Do teraz nasz maluszek ma woreczek stomijny, do którego załatwia się.