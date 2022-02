Nowoczesne „Laboratoria Przyszłości” w szkołach w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie

Szkoły kupiły użyteczny sprzęt

Justyna Łukaszewicz, dyrektor SP w Nowej Wsi Wielkiej, powiedziała, że zakupiono okulary do poznawania wirtualnej rzeczywistości wraz z oprogramowaniem. - Dzięki tym okularom uczniowie mogą poznawać rzeczywistość wirtualną, co prawda imitowaną, ale w realistyczny i bezpieczny sposób. W planach mamy zakup sprzętu do nagrywania oraz do nagłośnienia – dodała.