Nowy obowiązkowy przedmiot w szkole - wychowanie komunikacyjne. Będzie bezpieczniej?

Pomysł jest zdecydowanie dobry

- To zdecydowanie dobry pomysł. Jako ludzie związani ze szkoleniem kierowców i promowaniem bezpieczeństwa na drogach, od lat namawialiśmy do tego władze. Lobbowaliśmy za tym, aby nauka zasad ruchu drogowego miała charakter systemowy, a zatem najlepiej w ramach zajęć szkolnych – mówi nam Marek Staszczyk , dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) w Toruniu, sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- Dotąd to od dyrektora szkoły lub zaangażowanego nauczyciela zależało czy dzieci otrzymają wiedzę niezbędną im w bezpiecznym poruszaniu się po chodnikach, na rowerach i hulajnogach, czy też jej nie otrzymają. Ale to jest tak jak z obowiązkiem nauki szkolnej – jeśli taka jest, to jest także duża szansa, że młodzież zdobędzie odpowiednie wykształcenie. Jeśli nie byłoby takiego obowiązku, to także szansa na wykształcenie byłaby o wiele mniejsza. Podobnie rzecz się ma z wychowaniem komunikacyjnym – przekonuje Marek Staszczyk.