Nowy zakaz sprzedaży alkoholu w Polsce - takie mogą być przepisy. W tych miejscach nie kupimy już alkoholu? [20.04.2024]

Będzie zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych? Takie mogą być zmiany w przepisach

– Uważam, że alkohol w ogóle nie powinien być sprzedawany na stacji benzynowej. Będę przekonywała do tego kolegów i koleżanki z rządu. Skutki leczenia osób, które nadużywają alkoholu, obciążają wszystkich podatników – zaznacza szefowa resortu zdrowia w rozmowie z Radiem Zet.

Zakaz sprzedaży alkoholu w Polsce - tu nie kupimy już alkoholu?

Ograniczona ma być także reklama piwa. Obecnie zakaz emisji takich reklam obowiązuje do godziny 20. W Senacie znajduje się petycja, by wydłużyć ten czas do godziny 22.