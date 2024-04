Od czego robią się siniaki bez powodu? O tym świadczy pojawianie się siniaków na ciele

Co może oznaczać pojawianie się siniaków na ciele?

Siniak, nazywany też podbiegnięciem krwawym, to podskórny wylew krwi, którego przyczyną jest uszkodzenie lub zmiażdżenie naczyń krwionośnych - zwykle po uderzeniu lub mocnym uścisku. Siniaki powstają, gdy dochodzi do uszkodzenia drobnych naczyń krwionośnych i przedostania się krwi do tkanek.