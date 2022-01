Orkiestra wśród głuchych - bieżącą sytuacje komentuje Adam Willma

No i zagrała po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Gratuluję wszystkim, którzy poświęcili swój czas, pieniądze i rodzicielski autorytet dla wspólnego dobra. Wiem, że wielu osobom łzy napływają do oczu, gdy pomyślą o dramatycznych doświadczeniach we własnym życiu, w tle których na medycznej aparaturze mieniły się nalepki z serduszkiem.

Doceniam moich przyjaciół z Torunia i z Bydgoszczy zaangażowanych w WOŚP, choć mnie osobiście taka konwencja dobroczynności nie porywa. Nie wartościuję, po prostu wolę pomoc odległą od mediów, instytucji i urzędów. Cichą i nienarzucającą się.

WOŚP pozostaje jednak dla mnie ciekawym zjawiskiem społecznym. Nie do końca potrafię logicznie połączyć relacje ludzi władzy z tym przedsięwzięciem. Niektórzy z nich doklejają się do Owsiaka, inni spektakularnie odcinają. Tymczasem wpłaty do puszek WOŚP od dekad (może za wyjątkiem początkowych edycji) są przecież głosem sprzeciwu wobec polityki zdrowotnej kolejnych ekip rządowych i samorządowych.