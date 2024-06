Oskarowa gala w Bożenkowie. Bożeny i Bożenny na czerwonym dywanie

- Inicjatorką naszych spotkań była przed laty Bożenka z Rzeszowa, która odwiedzając rodzinę z Koronowa przejeżdżała zawsze przez Bożenkowo. A że na naszej klasie Bożenki się skrzyknęły wysunęła pomysł, by może ognisko kiedyś w Bożenkowie zrobić i poznać się wreszcie osobiście – wspomina Biała Dama, na co dzień Bożena Markun z Gdańska, która w zjazdach uczestniczy od samego początku. Tylko raz nie udało się jej do Bożenkowa przyjechać.