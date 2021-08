Osoby o takich objawach powinny jeść czekoladę. Takie są korzyści płynące z jej jedzenia! [lista]

NOWE Są nowe ustalenia co do wypadku bmw w Elgiszewie

Są nowe ustalenia dotyczące tragicznego zdarzenia w Elgiszewie, do którego doszło w środę 18 sierpnia. 35-letni kierowca to mieszkaniec gminy Golub-Dobrzyń. Nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami i obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu.