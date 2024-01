Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pomidorów. Im to warzywo może zaszkodzić!

Oto skutki jedzenia pomidorów. Takie mają właściwości

Pomidory w Polsce są dostępne przez cały rok. Jednak sezon na te warzywa jest szczególnie latem, kiedy zbieramy pomidory, hodowane w naszych ogródkach.

Pomidor jest bardzo zdrowy. Przede wszystkim warto wiedzieć, że jest niskokaloryczny. Zawiera jedynie 22 kcal w 100 gramach. Dlatego jest świetnym uzupełnieniem diety przy zrzucaniu wagi. Pomidor ma również wiele składników odżywczych.

Bezpieczna dzienna dawka pomidorów to 400 gramów. W zależności od wielkości pomidora będzie to od 2 do 4 dziennie.