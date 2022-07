Oto lista najskuteczniejszych ziół na cholesterol. Tak obniżysz cholesterol domowymi sposobami

Podwyższony cholesterol może pojawić się zarówno u osób młodszych, jak i starszych. Wśród przyczyn podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi wymienia się uwarunkowania genetyczne oraz niezdrowy tryb życia: nieodpowiedni sposób odżywiania (tłuste, przetworzone potrawy), brak ruchu, przewlekły stres, używki. Jeżeli jego poziom nie odbiega dużo od normy, można podjąć próbę regulacji cholesterolu za pomocą ziół. Istnieją rodzaje ziół, które obniżają poziom cholesterolu we krwi:

Jakie objawy daje podwyższony poziom cholesterolu we krwi?

Gdy cholesterol nie odbiega dużo od normy, może nie dawać żadnych objawów. Z wiekiem jednak symptomy tego schorzenia stają się coraz bardziej dokuczliwe. Wśród nich najczęściej wymienia się:

zawroty głowy,

osłabienie,

bóle nóg,

żółtawe plamki w okolicy kolan oraz łokci.

Wysoki poziom cholesterolu we krwi może z czasem prowadzić do rozwinięcia chorób sercowo-naczyniowych, a także zwiększa ryzyko zawału serca. Dlatego warto badać się regularnie i zadbać o wyrównanie cholesterolu, zanim spowoduje on poważniejsze spustoszenia w organizmie. Jednym z domowych sposobów na regulację poziomu cholesterolu we krwi jest spożywanie ziół.